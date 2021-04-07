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مباحثات عسكرية بين الدفاع الروسية والحشد الشعبي

Category: أمـن

Date: 2021-04-07T15:52:39+0000
مباحثات عسكرية بين الدفاع الروسية والحشد الشعبي

شفق نيوز/ أجرى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأربعاء، مباحثات مع نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن فومين والفياض خلال الاجتماع تبادلا الآراء بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وتطرقا إلى المسائل المتعلقة بواقع التعاون العسكري والعسكري-التقني بين الطرفين، وأفاق تطويره.

وذكرت الوزارة بأن الطرفين أكدا استعدادهما لمواصلة تطوير التعاون الروسي-العراقي في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب.

واجتمع الفياض في وقت سابق من اليوم في موسكو مع كل من نائب وزير الخارجية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، وسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف.

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