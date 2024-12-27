ما حقيقة وجود "عجلة مفخخة" في منطقة رأس الجسر بكركوك؟

شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة محافظة كركوك، مساء اليوم الجمعة، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود سيارة مفخخة متروكة في منطقة رأس الجسر قرب سوق الصاغة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر كاذب وغير صحيح مفاده (وجود عجلة مفخخة متروكة في منطقة رأس الجسر قرب سوق الصاغة)، ومن أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام، قيادة شرطة محافظة كركوك تنفي هذه الأخبار ولا صحة لها".

ودعت قيادة شرطة كركوك "المواطنين إلى ضرورة عدم الاخذ بهذه الشائعات التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، وعلى وسائل الإعلام أخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر قبل نشر الأخبار".

وأكدت أنها "ستلاحق أصحاب المنشورات المزيفة والمسيئة قانونياً وكل من تسوّل له نفسه ترويج مثل هكذا اخبار عارية عن الصحة".