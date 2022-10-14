ما حقيقة قيام ضابط بطبع الآلاف من إجازات السلاح المزورة؟

شفق نيوز / نفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال ضابط طبع (6000) إجازة سلاح مزورة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن"مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا مزيفا نصهُ (القبض على ضابط في مديرية الهويات في وزارة الداخلية قام بطباعة 6000 إجازة سلاح مزورة)".

واضافت الوزارة انه "بعد البحث عن صحة الخبر والتواصل مع الجهات ذات العلاقة تبين انهُ الخبر المتداول عارٍ عن الصحة".

ودعا قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية الى "الدقة والحذر بتداول الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية بنقل المعلومات".