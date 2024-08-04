ما حقيقة تمركز قوة أمريكية جنوبي كركوك؟

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاحد، بأن الأنباء التي تحدثت عن وصول قوة أمريكية إلى قاعدة (كي وان) هي أنباء عارية عن الصحة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "أي قوة امريكية جديدة لم تصل الى محافظة كركوك بل ان القوات المتواجدة في قاعدة كي وان هي موجودة ضمن قوات التحالف الدولي في حربها على تنظيم داعش الارهابي"، مشيرا إلى أن "هذه القوة موجودة بعلم قيادة العمليات المشتركة وتجود قوة فرنسية تعمل على تعقب عناصر تنظيم داعش الإرهابي وفق تقنيات الاتصالات الحديثة".

وأضاف المصدر أن "ما روجت له بعض وسائل الإعلام عن وصول قوة يصل عددها إلى 60 بين ضابط وجندي أمريكي مع طائرات استطلاع غير صحيح وان القوات تعمل ضمن فريق التحالف الدولي وتحت إشراف غرفة العمليات المشتركة".

وتابع المصدر أن "القوات الامريكية المتواجدة فقط في قاعدة عين الاسد وانحسر اعدادها ضمن الاتفاقية الامنية المشتركة بين العراق والولايات المتحدة".

وتقع قاعدة (كي وان) على الطريق الرئيس بين كركوك وقضاء الدبس، واستخدمتها القوات الامريكية منذ العام 2003 ولغاية 2012 كمقر لها ومقر للفرقة 12 من الجيش العراقي والتي تم حلها في عام 2014 بعد أن سيطر داعش على أجزاء من كركوك، وتستقر فيها الآن قوات من الجيش العراقي.