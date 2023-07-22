ما حقيقة تعرض شركة دنماركية لهجوم مسلح أقصى جنوبي العراق؟

شفق نيوز/ أوضحت مصادر محلية بمحافظة البصرة، اليوم السبت، حقيقة تعرض شركة دنماركية لهجوم مسلح على خلفية حرق العلم العراقي ونسخة من المصحف من قبل منظمة متطرفة هناك في الدنمارك.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بان "الشركة الدنماركية (دي ار سي) والعاملة بمجال ازالة الألغام في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة لم تتعرض لهجوم مسلح وانما اقدم محتجون على إضرام النار في (كرفاناتها) الثلاثة بسبب الأحداث الأخيرة بين البلدين (العراق والدنمارك)".

وبين المصدر، ان "الشركة تخلو من العاملين الدنماركيين وإنما يتولى العمل فيها موظفون عراقيون، وقد غادروا المكان تحت حماية امنية مشددة".