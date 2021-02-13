سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ما حقيقة الاستعراض العسكري لداعش في الأنبار؟

Category: أمـن

Date: 2021-02-13T15:50:24+0000
ما حقيقة الاستعراض العسكري لداعش في الأنبار؟

شفق نيوز/ كشف مصدر استخباراتي عراقي، السبت، حقيقة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام بشأن إقامة تنظيم داعش استعراضا عسكريا في محافظة الأنبار غربي البلاد.

ووفق ما جرى تداوله، فقد استعرض التنظيم قوته في قضاء القائم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوات أمنية خاصة، وخلال عمليات امنية ونوعية في اطراف قضاء القائم، عثرت على معدات حربية وأجهزة اتصالات (موبايل) تحوي صورا ومقاطع فيديو لاستعراض عسكري لعناصر في مناطق اطراف جزيرة القائم".

واشار المصدر إلى أن "مسلحي داعش كانوا يرتدون ملابس شتوية خلال الاستعراض دون التأكد من تاريخه سواء أكان قد أقيم مؤخراً أو قبل أشهر عدة"، مبينا أن "مقاطع الفيديو قيد الدراسة والفحص الامني".

ويقوم عناصر داعش غالبا  باقامة استعراضات عسكرية في المناطق النائية كرسائل اعلامية لإثبات وجوده أو قوته القتالية.

يذكر ان مناطق غربي الانبار لازالت تحوي بؤر ومعاقل لتنظيم داعش بسبب قربها من الحدود السورية وامتداداتها الواسعة عبر الصحراء الحدودية الخالية من التواجد الامني. 

related

جريحان من الحشد في هجوم لداعش بالأنبار

Date: 2021-02-02 19:59:54
جريحان من الحشد في هجوم لداعش بالأنبار

القوات العراقية تحبط مجزرة في العيد

Date: 2019-06-06 08:43:33
القوات العراقية تحبط مجزرة في العيد

مكافحة الإرهاب تطيح بـ"إرهابي" قبل تسلله للرمادي

Date: 2020-10-13 16:55:58
مكافحة الإرهاب تطيح بـ"إرهابي" قبل تسلله للرمادي

إرتفاع حصيلة الجرحى بتفجير إستهدف الحشد غربي الانبار

Date: 2021-01-15 11:02:14
إرتفاع حصيلة الجرحى بتفجير إستهدف الحشد غربي الانبار

صد هجوم ليلي لداعش غربي العراق

Date: 2020-12-24 05:45:26
صد هجوم ليلي لداعش غربي العراق

داعش يهاجم نقطة أمنية في محافظة الأنبار

Date: 2020-11-24 04:38:51
داعش يهاجم نقطة أمنية في محافظة الأنبار

قائد عسكري يعلن الإجهاز على 6 دواعش غربي العراق

Date: 2020-10-06 14:23:32
قائد عسكري يعلن الإجهاز على 6 دواعش غربي العراق

داعش يعدم مهندساً متعاقداً مع الأمم المتحدة في العراق

Date: 2020-11-05 08:42:58
داعش يعدم مهندساً متعاقداً مع الأمم المتحدة في العراق