ما حقيقة الاستعراض العسكري لداعش في الأنبار؟

شفق نيوز/ كشف مصدر استخباراتي عراقي، السبت، حقيقة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام بشأن إقامة تنظيم داعش استعراضا عسكريا في محافظة الأنبار غربي البلاد.

ووفق ما جرى تداوله، فقد استعرض التنظيم قوته في قضاء القائم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوات أمنية خاصة، وخلال عمليات امنية ونوعية في اطراف قضاء القائم، عثرت على معدات حربية وأجهزة اتصالات (موبايل) تحوي صورا ومقاطع فيديو لاستعراض عسكري لعناصر في مناطق اطراف جزيرة القائم".

واشار المصدر إلى أن "مسلحي داعش كانوا يرتدون ملابس شتوية خلال الاستعراض دون التأكد من تاريخه سواء أكان قد أقيم مؤخراً أو قبل أشهر عدة"، مبينا أن "مقاطع الفيديو قيد الدراسة والفحص الامني".

ويقوم عناصر داعش غالبا باقامة استعراضات عسكرية في المناطق النائية كرسائل اعلامية لإثبات وجوده أو قوته القتالية.

يذكر ان مناطق غربي الانبار لازالت تحوي بؤر ومعاقل لتنظيم داعش بسبب قربها من الحدود السورية وامتداداتها الواسعة عبر الصحراء الحدودية الخالية من التواجد الامني.