سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ما حقيقة اصدار عفو خاص لنجل محافظ النجف المدان بتجارة المخدرات؟

Category: أمـن

Date: 2021-11-12T13:56:28+0000
ما حقيقة اصدار عفو خاص لنجل محافظ النجف المدان بتجارة المخدرات؟

شفق نيوز/ أوضح مصدر مطلع بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، حقيقة إطلاق سراح نجل المحافظ بعفو خاص من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛، ان "الانباء التي تحدثت عن إطلاق سراح جواد لؤي الياسري ابن محافظ النجف الاشرف بعفو خاص من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح غير صحيحة". 

وبين المصدر، ان "نجل المحافظ لا يزال يقضي حكمه المؤبد نتيجة إدانته بتجارة المخدرات ".

وكانت  محكمة جنايات الكرخ في بغداد اصدرت عام 2018 حكما بالسجن المؤبد على نجل محافظ النجف لؤي الياسري بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات, كما تضمن إلزام جواد الياسري بدفع غرامة مالية قدرها 30 مليون دينار (نحو 25 ألف دولار).

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في عام 2017 إلقاء القبض على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد، بينهم نجل محافظ النجف.

related

الحشد الشعبي يتصدى لهجوم لداعش شمالي ديالى

Date: 2020-11-15 17:16:11
الحشد الشعبي يتصدى لهجوم لداعش شمالي ديالى

عاجل.. انفجاران في العاصمة بغداد

Date: 2019-06-13 22:59:06
عاجل.. انفجاران في العاصمة بغداد

قوة خاصة تعتقل مسؤولاً أمنياً في نينوى

Date: 2021-10-16 09:32:39
قوة خاصة تعتقل مسؤولاً أمنياً في نينوى

الامن يخفق بالسيطرة على ساحة التحرير في بغداد رغم كثافة القنابل الغازية

Date: 2019-10-30 06:35:48
الامن يخفق بالسيطرة على ساحة التحرير في بغداد رغم كثافة القنابل الغازية

116 ضحية وجريحاً في حصيلة جديدة لتفجير بغداد المزدوج

Date: 2021-01-21 11:33:15
116 ضحية وجريحاً في حصيلة جديدة لتفجير بغداد المزدوج

فاجعة في مستشفى ذي قار.. وفيات وإصابات وعشرات المفقودين (تحديث)

Date: 2021-07-12 19:23:03
فاجعة في مستشفى ذي قار.. وفيات وإصابات وعشرات المفقودين (تحديث)

روسيا: الوجود الأمريكي في العراق لم يجلب السلام وخفضه خطوة في الاتجاه الصحيح

Date: 2020-09-03 15:37:23
روسيا: الوجود الأمريكي في العراق لم يجلب السلام وخفضه خطوة في الاتجاه الصحيح

انفجار داخل معرض للسيارات في بغداد

Date: 2021-08-20 10:19:42
انفجار داخل معرض للسيارات في بغداد