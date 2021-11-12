ما حقيقة اصدار عفو خاص لنجل محافظ النجف المدان بتجارة المخدرات؟

شفق نيوز/ أوضح مصدر مطلع بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، حقيقة إطلاق سراح نجل المحافظ بعفو خاص من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛، ان "الانباء التي تحدثت عن إطلاق سراح جواد لؤي الياسري ابن محافظ النجف الاشرف بعفو خاص من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح غير صحيحة".

وبين المصدر، ان "نجل المحافظ لا يزال يقضي حكمه المؤبد نتيجة إدانته بتجارة المخدرات ".

وكانت محكمة جنايات الكرخ في بغداد اصدرت عام 2018 حكما بالسجن المؤبد على نجل محافظ النجف لؤي الياسري بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات, كما تضمن إلزام جواد الياسري بدفع غرامة مالية قدرها 30 مليون دينار (نحو 25 ألف دولار).

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في عام 2017 إلقاء القبض على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد، بينهم نجل محافظ النجف.