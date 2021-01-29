ما حقيقة احياء حواضن داعش في كركوك؟

شفق نيوز/ كشفت مصادر امنية ومحلية في كركوك يوم الجمعة عن محاولات وخطط لتنظيم داعش لاعادة بناء حواضنه في مناطق جنوب غربي كركوك والاطراف النائية لقضاء الحويجة ونواحيه الاربعة.

وقال مصدر في الحشد الشعبي لوكالة شفق نيوز، ان عناصر داعش بدأت بإعادة بناء واحياء مضافاتها في اطراف نواحي الرياض والرشاد والمناطق الريفية والنائية لتدريب الانتحاريين والاعداد لهجمات وتفجيرات دموية.

واكد المصدر رصد عدة مضافات في المناطق المذكورة انفا وتم ابلاغ القيادات الامنية المركزية وبإنتظار معالجتها من قبل الطيران الحربي وطيران التحالف الدولي، محذراً من اي تراخٍ او تأخير في تنفيذ الضربات الجوية لمنع انتقال وتسلل عناصر انتحارية الى المحافظات الغربية والوسطى.

اما مدير ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك حسين علاوي الجبوري نفى وجود مضافات او معاقل جديدة لداعش ضمن الحدود الادارية لناحيته.

واوضح الجبوري في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "نشاط داعش ومعاقله تتواجد ضمن مناطق " الزركة والشاي واطراف نواحي الرياض والرشاد" الساخنة وضمن القرى والارياف المهجورة الخالية من السكان والتي اصبحت مواطنا للارهاب وملاذات امنة له".

واشار الى ظهور داعش في العباسي او جميع المناطق التابعة له اصبح من الماضي وان حاول ذلك فالتصدي الجماهيري والامني سيكون بالمرصاد.

ويشاطر مدير ناحية الزاب الاسفل غازي عبيد احمد زميله مدير العباسي الاراء والمعلومات قائلاً "قواطعنا وقرانا النائية خالية بالكامل من اي نشاط لداعش وعمليات الرصد والتحري اليومية مستمرة من قبل الاجهزة الامنية والاهالي في كل بقعة تابعة لناحية الزاب".

واضاف احمد لوكالة شفق نيوز "لا وجود لاي محاولات او حتى معلومات عن مساعي داعش لاعادة احياء مضافاته الانتحارية والارهابية ويسود الامن والاستقرار عموم مناطقنا".

وتعد مناطق جنوب غربي كركوك واطرافها الحدودية مع صلاح الدين ونينوى من اكبر معاقل وبؤر تنظيم داعش حتى الان ولم تتمكن قوات الامن من تطهيرها واحتواء خطرها بالكامل بسبب طبيعتها الجغرافية الوعرة وامتدادتها التضاريسية التي سهلت للجماعت المسلحة اتخاذها ملاذات امنة.