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ماء المجاري وأسباب مجهولة أدت الى مشاجرتين خلفتا إصابات واعتقالات ببغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-21T20:25:26+0000
ماء المجاري وأسباب مجهولة أدت الى مشاجرتين خلفتا إصابات واعتقالات ببغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بحدوث مشاجرتين ضمن العاصمة بغداد، أسفرت عن إصابة شخصين واعتقال ثلاثة من المتسببين بها.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص لم يعرف سببها، تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة ضمن قضاء الحسينية شمالي بغداد، ما أسفر عن إصابة اثنين من طرفي المشاجرة بطلق ناري".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت لمكان الحادث، واعتقلت شخصين ونقلتهما إلى أحد المراكز لإجراء اللازم".

أما المشاجرة الأخرى، فكانت وفقاً للمصدر، بسبب (ماء المجاري)، وتطورت إلى "استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة تجاوز تابعة للبلديات شرقي بغداد، لكنها لم تسفر عن أي إصابات".

ولفت المصدر إلى أن "قوة أمنية اعتقلت أحد أطراف المشاجرة، وأودعته التوقيف".

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