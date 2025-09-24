"أمان بوت".. العراق يطلق أول مستشار ذكي بالأمن السيبراني (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، إطلاق المستشار الذكي"أمان بوت"، واصفاً إياه بأنه أول منصة حكومية متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات الأمنية الرقمية وتعزيز الحماية السيبرانية، أطلق جهاز الأمن الوطني (أمان بوت) - المستشار الذكي".

وأوضح، أن "(أمان بوت) هو أول منصة حكومية متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والمصممة خصيصاً لتوفير الإرشاد الوقائي والدعم في مجالات الأمن السيبراني والحماية الرقمية وحماية البيانات والخصوصية على الإنترنت".

وبحسب البيان، فإن "هذه المنصة الرائدة تأتي لتقدم إرشادات متقدمة للحماية الرقمية الشاملة، وتوجيهات لحماية المعلومات الحساسة، وأفضل الممارسات في إدارة البيانات الشخصية، بالإضافة إلى نصائح التصفح الآمن والحماية من التهديدات الرقمية المتطورة".

وأشار إلى أن "هذه المبادرة الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الوعي الأمني الرقمي وبناء مجتمع رقمي آمن ومحمي من خلال توفير المشورة المتخصصة والدعم الفني المستمر لجميع فئات المجتمع، مما يساهم في رفع مستوى الأمان السيبراني والحماية الرقمية على المستوى الوطني".