ماعدا بابل وكوردستان... الداخلية تحبط عملية سرقة 1.5 مليون لتر من المنتجات النفطية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية سرقة للمنتجات النفطية بكمية تزيد على (1.5) مليون لتر ضمن 14 موقعاً ومعملاً معداً لذلك و(43) عجلة مع السائقين في 14 محافظة عراقية.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة تمكنت مفارز الوكالة من احباط عملية لسرقة المنتجات النفطية بكمية أكثر من (1.500) مليون وخمسمائة ألف لتر تقريباً نتيجة ضبط (14) معملاً وموقعاً و(43) عجلة مع سائقيها تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية".

وأضاف البيان انه "تم ضبط المعامل والمواقع النفطية غير المشروعة والتي تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته وتحتوي على خزانات حديدية وبلاستيكية كبيرة الاحجام ذات سعات مختلفة تضم منتوجاً نفطياً وبكميات مختلفة ضمن محافظات (البصرة -بغداد – النجف -ديالى – الديوانية -صلاح الدين)".

كذلك تمكنت المفارز، بحسب البيان، من ضبط عجلات نوع صهاريج وحوضيات مع سائقيها محملة بالنفط ومشتقاته بصورة غير رسمية حيث تم ضبطها اصوليا ضمن محافظات (البصرة -ميسان -ذي قار - المثنى- الديوانية - بغداد – ديالى -الانبار - واسط – كربلاء – النجف - صلاح الدين – كركوك - نينوى)"، فيما "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وتسليمها مع المتهمين الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".