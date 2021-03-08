ماذا يحصل في "عين الأسد"؟ مصدران يكشفان

شفق نيوز/ كشف مصدران أمنيان عن طبيعة أصوات إطلاق النار والانفجارات التي دوت مساء الاثنين من قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق والتي تضم جنودا أمريكيين.

وقال المصدران لوكالة شفق نيوز، إن قاعدة عين الأسد لم تتعرض إلى أي هجوم صاروخي أو غيره، بل أن الأمر برمته مجرد تدريبات دورية داخل القاعدة.

وأضاف المصدران أن القوات المتمركزة داخل المعسكر تجري تدريبات على مختلف الأسلحة، منوها إلى أن أصوات الأسلحة والانفجارات دوت من المعسكر وهو ما تصوره البعض بأنه هجوم جديد.

وأردف المصدران بأن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة كانت تتأكد من فاعلية الأسلحة في إجراء تدريبي روتيني.

وكانت القاعدة قد تعرضت لهجوم بـ10 صواريخ يوم الأربعاء الماضي، وهو ما تسبب بوفاة متعاقد مدني أصيب بأزمة قلبية خلال الهجوم.