سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ماذا يحصل في "عين الأسد"؟ مصدران يكشفان

Category: أمـن

Date: 2021-03-08T20:56:08+0000
ماذا يحصل في "عين الأسد"؟ مصدران يكشفان

شفق نيوز/ كشف مصدران أمنيان عن طبيعة أصوات إطلاق النار والانفجارات التي دوت مساء الاثنين من قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق والتي تضم جنودا أمريكيين.

وقال المصدران لوكالة شفق نيوز، إن قاعدة عين الأسد لم تتعرض إلى أي هجوم صاروخي أو غيره، بل أن الأمر برمته مجرد تدريبات دورية داخل القاعدة.

وأضاف المصدران أن القوات المتمركزة داخل المعسكر تجري تدريبات على مختلف الأسلحة، منوها إلى أن أصوات الأسلحة والانفجارات دوت من المعسكر وهو ما تصوره البعض بأنه هجوم جديد.

وأردف المصدران بأن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة كانت تتأكد من فاعلية الأسلحة في إجراء تدريبي روتيني.

وكانت القاعدة قد تعرضت لهجوم بـ10 صواريخ يوم الأربعاء الماضي، وهو ما تسبب بوفاة متعاقد مدني أصيب بأزمة قلبية خلال الهجوم.

related

الحشد الشعبي في الأنبار يكشف حقيقة قصف التحالف الدولي احد مقراته

Date: 2020-10-04 09:40:26
الحشد الشعبي في الأنبار يكشف حقيقة قصف التحالف الدولي احد مقراته

قائد عسكري يعلن الإجهاز على 6 دواعش غربي العراق

Date: 2020-10-06 14:23:32
قائد عسكري يعلن الإجهاز على 6 دواعش غربي العراق

تطور بحادث غامض اودى بحياة ضابط وجنديين عراقيين

Date: 2021-01-10 21:28:10
تطور بحادث غامض اودى بحياة ضابط وجنديين عراقيين

مقتل واصابة عناصر من القوات العراقية بينهم ضابط بانفجار عجلة غربي العراق

Date: 2019-12-23 08:58:05
مقتل واصابة عناصر من القوات العراقية بينهم ضابط بانفجار عجلة غربي العراق

وكالة شفق نيوز تنشر صوراً لمنصة إطلاق الصواريخ على قاعدة عين الأسد

Date: 2021-03-03 07:43:03
وكالة شفق نيوز تنشر صوراً لمنصة إطلاق الصواريخ على قاعدة عين الأسد

السلطات الامنية تعتقل سوريين وتنفذ انزالين غربي العراق

Date: 2019-09-20 15:08:47
السلطات الامنية تعتقل سوريين وتنفذ انزالين غربي العراق

القوات العراقية تشرع بعملية عسكرية بالحدد مع سوريا والاردن

Date: 2020-02-12 07:19:44
القوات العراقية تشرع بعملية عسكرية بالحدد مع سوريا والاردن

قوة مشتركة تنفذ انزالا جويا وتعتقل قياديا في الحشد غربي العراق

Date: 2020-02-24 06:08:39
قوة مشتركة تنفذ انزالا جويا وتعتقل قياديا في الحشد غربي العراق