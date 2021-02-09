ماذا يحدث في واسط؟.. ناشط يكشف تفاصيل "اليوم الدامي"

شفق نيوز/ كشف الناشط المدني بمحافظة واسط، سجاد سالم، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل أعمال العنف دامية رافقت احتجاجات شعبية تطالب بإقالة الحكومة المحلية في المحافظة.

وقال سالم لوكالة شفق نيوز، إن "الدوائر التي أغلقها المتظاهرون خلال الأيام الماضية استأنفت أعمالها اليوم، وتمركز المتظاهرون في ساحة الاعتصام وسط مدينة الكوت مركز المحافظة؛ إذ يرفضون فض الاعتصام في الساحة لحين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها إقالة الحكومة المحلية في المحافظة".

وأضاف، في سرده لتفاصيل ما جرى، أن "القوات الأمنية دخلت باحتكاك مساء اليوم مع المتظاهرين تحول لاحقا لصدام عنيف استخدم فيه الطرف الأمني الرصاص الحي وأسلحة أخرى".

ووفق الأرقام التي كشف عنها سالم، فإن "الصدام مع القوات الأمنية أسفر عن سقوط الشهيد فؤاد الماجدي وسط فلكة تموز، فضلا عن أكثر من 40 جريحاً".

وأشار إلى أن "الجرحى رفضوا الذهاب إلى المستشفيات، وتلقوا العلاج داخل ساحة الاعتصام"، لافتا إلى أن "هناك قرابة 50 إلى 60 معتقلا لدى القوات الأمنية، وسيذهب فريق تفاوضي من أجل إطلاق سراحهم".

وتتباين هذه الرواية مع أخرى أوردتها الشرطة المحلية في واسط.

فقد ذكرت شرطة المحافظة في بيانين وردا لوكالة شفق نيوز، أن "أحد المدنيين قتل وأصيب آخر بجروح خطرة جراء إطلاقات من (سلاح العنبار) الذي استخدمه بعض المتظاهرين غير السلميين عند محاولتهم قتل رجال الشرطة"، على حد قولها.

وأضاف أن "العشرات من ضباط ومنتسبي الشرطة، أصيبوا بإطلاقات (سلاح العنبار) وكذلك الطعن بالسكاكين وبعضهم إصاباتهم بجروح بليغة نتيجة الرشق بالحصى والحجارة".

وتشهد محافظة واسط تظاهرات حاشدة، منذ عدة أيام، للمطالبة بتغيير الحكومة المحلية وإصلاح العملية السياسية ومعالجة أزمة البطالة بين صفوف الشباب.

ولم تخل التظاهرات من مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الذين قام بعضهم بغلق عدد من الدوائر الحكومية في الأيام الأخيرة.