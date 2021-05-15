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ماذا حدث أمام مصفى ذي قار؟ أحد المعتصمين يروي التفاصيل

Category: أمـن

Date: 2021-05-15T12:09:16+0000
ماذا حدث أمام مصفى ذي قار؟ أحد المعتصمين يروي التفاصيل

شفق نيوز/ كشف احد المعتصمين أمام مصفى ذي قار النفطي، اليوم السبت، حقيقة كسر الحصار الذي يفرضه المعتصمون على مداخل المصفى للمطالبة بالتعيين.

وذكر أشرف ناجي (أحد المعتصمين) لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية من مكافحة الشغب دخلت فجر اليوم المصفى دون أي مقاومة تذكر بصحبة 5 شاحنات لتحميل مادة (الزفت) لغرض اكمال عملية انشاء جسر الناصرية الكونكريتي".

وبين، أن "القوة الأمنية استغلت قلة العدد الموجود من المعتصمين، فحصل جدال بين الطرفين عن طريق الكلام فقط ولم تستخدم القوات الأمنية (مكافحة الشغب) اي قوة لديها لإزالة خيام المعتصمين".

وأشار إلى أن "عددا من المعتصمين باشروا فورا بالعودة اليوم إلى الخيام مع علمهم بدخول قوات أمنية لموقع المصفى".

وتابع ناجي، أن "الشاحنات لا تزال محتجزة في المصفى ولم يسمح لها بالخروج حتى الآن"، مشيرا إلى ان "عددها 5 شاحنات".

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