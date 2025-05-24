مات قبل أن يُعانق الحرية.. وفاة شاب أنباري تحت التعذيب بسجن في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في محافظة الانبار غربي العراق، يوم السبت، ان احد السجناء من المشمولين بالعفو العام الذي شارف على إطلاق سراحه قد توفي إثر تعرضه للتعذيب داخل سجن في بغداد.

وتوفى المواطن حيدر سعود العلياوي، من مواليد العام 1984، من سكنة مدينة الرمادي، وهو أب لثلاثة أطفال - ولدان وبنت - بعد احتجازه في سجن مطار بغداد على خلفية تهمة تتعلق بسرقة عام 2016، رغم شموله لاحقًا بالعفو العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حيدر كان قد قضى تسع سنوات من مدة محكوميته، وتم إبلاغ ذويه يوم الخميس الماضي بأنه سيتم نقله إلى الرمادي صباح أمس الجمعة لغرض إعادة المحاكمة"، مستدركا القول "لكن العائلة تفاجأت باتصال من أحد المحتجزين معه في التوقيف الذي أبلغهم بوفاته، وقال إن: حيدر تعرض للضرب فجر الجمعة".

واضاف أن "العائلة توجهت إلى بغداد لتسلم جثمان حيدر من دائرة الطب العدلي، ولاحظوا وجود آثار واضحة لضرب على جسده، وعند سؤالهم عن سبب الوفاة، لم يتم تزويدهم بإجابة واضحة، وأُبلغوا بمراجعة الدائرة بعد شهر".

بدوره قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العائلة طالبت الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الوفاة وكشف الجهات المسؤولة عن الحادث، مؤكدين أن ما جرى يطرح العديد من علامات الاستفهام حول ظروف التوقيف والمعاملة التي تعرض لها حيدر داخل السجن.