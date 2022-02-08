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لإيقاف تدهور الأوضاع.. تغييرات "كبيرة" في صفوف مسؤولي الأمن في ميسان

Category: أمـن

Date: 2022-02-08T07:04:23+0000
لإيقاف تدهور الأوضاع.. تغييرات "كبيرة" في صفوف مسؤولي الأمن في ميسان

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في محافظة ميسان يوم الثلاثاء، بإجراء تغييرات لمسؤولي الأمن في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان تغييرات كبيرة لمدراء أقسام وقواطع امنية في محافظة ميسان بهدف تحسين أداء القطعات والعناصر ضمن القواطع والأقسام التابعة لها.

وأضاف المصدر؛ ان التغييرات شملت مدراء مراكز أمنية إضافة الى ضباط التحقيق وغيرهم.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، بتشكيل قيادة عمليات ميسان، على أن تتولى القيادة والسيطرة على الأجهزة الأمنية كافة في المحافظة التي شهدت توتراً أمنياً.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن اللواء الركن محمد الزبيدي سيكون قائداً لقيادة عمليات ميسان.

وتشهد محافظة ميسان جنوبي العراق تصاعداً في النزاعات العشائرية وعمليات الاغتيال كان آخرها اغتيال قاض مختص بمكافحة المخدرات.

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