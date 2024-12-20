لأول مرة منذ 2003.. ترميم وبناء 28 مركز شرطة في رصافة بغداد (صور)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد / الرصافة، يوم الجمعة، ترميم وبناء 28 مركز شرطة في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد.

وقال قائد شرطة الرصافة اللواء شعلان الحسناوي لوكالة شفق نيوز، إنه "تم ترميم 18 مركز شرطة في الرصافة"، موضحاً أن "آخر ترميم للمراكز كان قبل عام 2003".

وأشار أيضاً، إلى "بناء 10 مراكز شرطة جديدة و4 مقرات للسيطرة الخارجية، إضافة الى "بناء 6 بنايات في داخل مقر قيادة الرصافة تضم غرف للعمليات وكاميرات المراقبة لعموم جانب الرصافة حيث يمكن استخدام الكاميرات لسرعة ملاحقة المتهمين".

كما لفت اللواء الحسناوي الى "بناء سجن للنساء وموقف للضباط".

واوضح ان "اغلب مراكز الشرطة وبسبب عدم ترميمها اصبحت غير صالحة للعمل من حيث البنى التحتية والانارة والصبغ وكذلك الاثاث السيء".

ورأى اللواء الحسناوي أن "التطوير والترميم يعطي حافزاً مهماً لرجل الامن لأن يقدم عطاء اكبر بسبب مكانه الجيد".