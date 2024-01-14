لأول مرة بتاريخ العراق.. بغداد وأربيل تشكلان فريق عمل واحد لمكافحة المخدرات

شفق نيوز/ قال مدير عام شؤون المُخدِرات في وزارة الداخلية الاتحادية اللواء الحقوقي أحمد الزركاني، يوم الأحد، إن حكومتي بغداد واربيل شكلتا فريق عمل واحد لمكافحة المخدرات وهي المرة الاولى في تاريخ العراق.

وأوضح في تصريحات نشرتها المديرية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مهتم بملف المُخدِرات بشكل كبير"، مشيراً الى "ضبط (500) كيلو غرام من المواد المخدرة خلال عام 2021، فيما تم ضبط 4 أطنان خلال عام 2023 المنصرم".

وتابع "في عام 2022 تم الحكم على (3) متهمين بالإعدام بينما في عام 2023 تم الحكم بالإعدام على (50) متاجرا بالمُخدِرات".

وأشار الى أنه "لأول مرة في تاريخ العراق وبملف مكافحة المُخدِرات تحديداً يوجد تنسيق عالي جداً ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حيث إننا نُشكل فريق عمل واحد يمثل العراق".