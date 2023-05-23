لأول مرة .. السوداني يحضر تمارين لمقاتلات عراقية بمشاركة فرنسية (صور)

شفق نيوز/ أشرف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، على تنفيذ طائرات القوة الجوية العراقية تمرين (أبابيل/1).

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، أن الأخير اطلع بعد التمرين على معرض الطائرات، والتقى بعدد من ضباط وكوادر القوة الجوية، واستمع إلى إيجاز عن سير العمل وتنفيذ الواجبات.

وشاركت في التمرين، طائرات "رافال" المقاتلة من القوة الجوية الفرنسية، كما حضر التمرين قائد سلاح الجوِّ والفضاء الفرنسي الجنرال ستيفان ميل، والوفد المرافق له.

وقال السوداني في كلمة بمستهلّ انطلاق التمرين الجوي: نقف اليوم في ظلِّ أجنحة طائرات القوة الجوية العراقية البطلة، وهي تؤدي تمرينَها المشرّف (أبابيل/1)، مبينا أن التمرين يترجمُ عملياً جهوزية الطيارين والفنيين وجميع الطواقم.

وأضاف أن الأداء العالي لطائراتنا المقاتلة، والدقّة والمهارةُ، كلّها كانت نتيجة عمل وتدريب ومطاولة، تؤكد الجهود المبذولة في كلِّ التخصصات الفنية والعسكرية.

كما أشار السوداني إلى أن، الأداء اليوم خطوةٌ نحو استكمال بناء قوّاتِنا المسلحة، وتجسيد برنامجنا الحكومي في رفع كفاءة الجيش إلى مستويات عالية من المهنية والاحتراف.

ولفت إلى أنه لأول مرّة نشهد تنفيذ مثل هذا التمرين في سماء العراقِ الجديد، الأمرُ الذي شجع الأصدقاءَ في القوة الجويةِ الفرنسية على المشاركة بطائراتِ رافال والهبوط بها هنا، وهو أمرٌ نشجعُ عليه جميعَ الأشقاء والأصدقاء، من أجل تعاون عسكري بنّاء.