لأول مرة .. ظهور نسخة عراقية مطورة للدبابة (T-72) السوفييتية بإستعراض عسكري (صور)

شفق نيوز/ نظمت فرقة "العباس القتالية" أحد الفصائل التابعة لوزارة الدفاع العراقية، إستعراضاً وتدريباً عسكرياً بالذخيرة الحية أُقيم في صحراء الرزازة غربي محافظة كربلاء، بحضور رئيس الحكومة المحلية في المحافظة نصيف جاسم الخطابي وقائد الفرقة وبعض الضباط والمسؤولين الامنيين.

ووفقا لبيان صادر اليوم الجمعة عن خلية الخبراء التكتيكية في الفرقة، فإن "هذه الفعاليات تميزت بالظهور الأول لدبابات "أسد بابل" في صفوف لواء "الكفيل" المدرع التابع لفرقة العباس القتالية".

وتُعد Lion Of Babylon أو "أسد بابل" أشهر نسخة عراقية مطورة للدبابة السوفييتية T-72،حيث تم تحديث الـ T-72 وإضافة مميزات أخرى مثل المنظار الليزري ( Laser rangefinder ) للمدفع الرئيسى للدبابة وتحسين التدريع، كما أنه تم تحسين قدرة الدبابة فى محو أثر الجنازير من على الرمل، و الطين،حيث بدأ إنتاجها العام 1989 بعد استفادة هيئة التصنيع العسكري من دروس الحرب العراقية الإيرانية لإجراء تحسينات على قدرات الدبابات الروسية.

وكانت توجد فى فرقة "حمورابى" وفرقة "عدنان"، ولكن اغلب مشاركة "أسد بابل" كانت فى الفرقة "توكلنا على الله"مع الحرس الجمهوري العراقي في حقبة النظام السابق.

كما يبدو ان الفرقة تمكنت من الحصول على الدبابة المهملة في مقابر السلاح التابعة لوزارة الدفاع العراقية حيث تقبع آلاف القطع العسكرية غير المستغلة، وتمت عمليات تأهيلها وإعادتها للخدمة من جديد في معامل منشأة العطاء احدى اهم منشآت التصنيع الحربي الجديدة في البلاد والتابعة لفرقة "العباس".

يذكر أن الاستعراض شاركت فيه اليات متنوعة اخرى مثل دبابات "الكفيل" العراقية ودبابات "type69" الصينية، وناقلات الجنود نوع "Mt-lb"، ومركبات المشاة القتالية "bmp-1" سوفييتية الصنع.