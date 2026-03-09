لأول مرة.. الطيران الأميركي يشارك في اعتراض هجوم بمحيط مطار بغداد وإصابة امرأة بمقذوف

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، فجر الاثنين، تفاصيل جديدة عن الهجوم السابق على قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي، مؤكداً أن الاستهداف كان مزدوجاً وشمل صواريخ وطائرة مسيّرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الصواريخ التي حاولت استهداف القاعدة جرى اعتراضها بواسطة منظومة "سي رام" الدفاعية الموجودة في المطار، ما حال دون وصولها إلى هدفها، فيما سقط أحد الصواريخ داخل ناحية الرضوانية غرب بغداد.

وأضاف أن الطائرة المسيّرة سقطت بالقرب من منزل في منطقة حي التراث، في حين أصيب منزل هناك بمقذوف لم يتأكد بعد ما إذا كان ناتجاً عن عملية الاعتراض الجوي أو عن نيران منظومة الدفاع في المطار، مشيراً إلى أن الحادث أسفر عن إصابة امرأة نُقلت إلى مستشفى اليرموك لتلقي العلاج.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن المسيّرة يُعتقد أنها كانت متجهة نحو قاعدة فكتوريا، فيما تحدث المصدر عن معلومات أولية أن يكون اعتراضها قد تم هذه المرة بواسطة سلاح الجو الأميركي، ما يمثل أول مشاركة مباشرة للطيران الحربي في صد هجوم من هذا النوع فوق بغداد.

كما لفت إلى أن سماء بغداد شهدت بعد الهجوم تحليقاً كثيفاً لطيران حربي.