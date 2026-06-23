لأول مرة.. الجيش العراقي يتدرب على مواجهة المسيّرات (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الثلاثاء، استحداث مدرسة القوات الخاصة ميدان الخنادق التكتيكي لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مدرسة القوات الخاصة استحدثت ميدان الخنادق التكتيكي لمقاومة الطائرات المسيّرة؛ استناداً إلى الدروس المستخلصة من الحروب المعاصرة التي أفرزت أنماطاً قتالية جديدة، لا سيما استخدام الطائرات المسيّرة والعمليات القتالية داخل الخنادق.

وبحسب البيان، فإن الميدان يضم مرافق حيوية تحاكي بيئة العمليات الميدانية، تشمل مركزاً للقيادة والسيطرة، ومركزاً للطبابة الميدانية، ومشاجب للأسلحة، فضلاً عن غرف مخصصة للاستراحة والإسناد.

وأشار إلى أن الميدان نُفذ بتجهيزات تمويهية متكاملة تنسجم مع طبيعة المعارك الحديثة ومتطلبات التخفي والحماية، بما يسهم في رفع مستوى جاهزية المتدربين، وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع التهديدات المستجدة ضمن بيئة تدريبية واقعية تحاكي ساحات القتال المعاصرة.

من جهته، قال قائد فرقة القوات الخاصة، اللواء قوات خاصة الركن غالب محمد كمر، في مقطع فيديو يظهر جانباً من التدريبات، إن مدرسة القوات الخاصة تعد أول وحدة في الجيش العراقي بدأت بتنفيذ هذا التدريب بمختلف الاتجاهات والمواضع والأماكن، وسيكون ضمن مناهج التدريب في فرد القوات الخاصة.