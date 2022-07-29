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"لِص" يقتحم مستشفى في الموصل ويسرق هواتف الاطباء

Category: أمـن

Date: 2022-07-29T17:17:26+0000
"لِص" يقتحم مستشفى في الموصل ويسرق هواتف الاطباء

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الجمعة، باقتحام إحدى المستشفيات وسرقة هواتف الأطباء والطبيبات في مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة نينوى سجلت حادث سرقة لعدد من اجهزة الموبايل الخاصة باطباء وطبيبات في مستشفى الموصل العام بعد أن قام لص باقتحام دار الأطباء داخل المستشفى وسرق الاجهزة ولاذ بالفرار".

ولفت إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقا وهي تبحث عن اللص لكنها لم تجد أي معلومات تشير الى هويته"، مشيرا الى ان "اللص كان يرتدي قبعة وكمامة مما جعل من الصعب التعرف عليه، وجار البحث في كاميرات المراقبة المحيطة بالمستشفى من أجل معرفة هويته".

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