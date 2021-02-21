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لإصطياد الدواعش الفارين.. انتشار أمني عند حدود صلاح الدين - الطارمية

Category: أمـن

Date: 2021-02-21T09:03:04+0000
لإصطياد الدواعش الفارين.. انتشار أمني عند حدود صلاح الدين - الطارمية

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في صلاح الدين، يوم الأحد، بنشر قوات وتعزيزات إضافية عند حدود قضاء الدجيل مع قضاء الطارمية لاصطياد عناصر داعش الفارين من العمليات الأمنية في القضاء التي انطلقت أمس السبت.

وقال قائممقام الدجيل جنوبي صلاح الدين عبد العزيز فزع لوكالة شفق نيوز، إن "تعزيزات من الجيش وأفواج طوارئ الشرطة انتشرت عند حدود الدجيل -الطارمية لمنع تسلل وفرار عناصر داعش من بساتين الطارمية نحو مناطق الدجيل".

وأكد، أن "الهدف من الانتشار والتعزيزات هو تأمين اطراف صلاح الدين وحزام بغداد ومنع انتقال بؤر أوكار داعش إلى القرى والقصبات الحدودية المتاخمة لحزام بغداد الذي يعد مصدرا ومنطلقا للعمليات الإرهابية منذ سنوات عدة".

وأعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، أمس السبت، مقتل ما يسمى بـ”والي الطارمية والمفتي الشرعي”، في كمين محكم شمال بغداد.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بضرورة إدامة عمليات ملاحقة "الفلول الارهابية" في قضاء الطارمية.

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