لأسباب مجهولة.. مروحيتان مجهولتان تطلقان رشقات نارية على منزلين في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، يوم الاربعاء، بقيام طائرتين مجهولتين برشق منزلين شمال شرقي المحافظة، بإطلاقات نارية دون معرفة الأسباب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرتين مروحيتين مجهولتا الهوية، أطلقتا النار باستخدام سلاح رشاش على منزلين في ناحية بعشيقة شمال شرق الموصل، لأسباب لم تعرف لغاية الآن".

وبين أن "الرشقات النارية لم تتسبب بإصابات بشرية، فيما توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته".

وتتعرض عدة مناطق في محافظة نينوى وبالأخص الشمالية والشرقية منها إلى قصف جوي بطائرات مقاتلة ومروحية ومسيرة عادة ما تكون تركية تستهدف عناصر ومقرات حزب العمال الكوردستاني الذي ينتشر عناصره في تلك المناطق، كما تتعرض القواعد العسكرية التركية لقصف صاروخي بين وقت وآخر.