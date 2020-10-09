لأسباب مجهولة.. أجهزة الأمن تدخل حالة الإنذار في بغداد

شفق نيوز/ دخلت أجهزة الأمن مساء الجمعة في حالة الإنذار وانتشرت في الأحياء السكنية لأسباب مجهولة، وفق ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية، بصنوفها المختلفة، دخلت حالة الإنذار في العاصمة بغداد، دون أن تتضح الأسباب على الفور.

وأوضح أن قوات الأمن انتشرت في العاصمة ونصبت نقاط التفتيش داخل المناطق السكنية، كما سيّرت دوريات رجالة وثابتة.

وتكافح الحكومة العراقية لوضع حد لهجمات صاروخية تستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي تضم السفارة الأمريكية والبعثات الأجنبية ومقرات الحكومة.

كما تستهدف الصواريخ مطار بغداد الدولي الذي يضم معسكراً للقوات الأمريكية.



