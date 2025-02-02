لأسباب مجهولة.. اغتيال مواطن جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في المثنى، مساء اليوم الأحد، بمقتل مواطن بهجوم مسلح وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "سائق دراجة نارية فتح نيران سلاحه على صاحب محل تجاري في حي الصدر وسط مدينة السماوة مركز المحافظة، وأرداه قتيلاً على الفور بعدما أصابه بثلاث رصاصات بجسده".

وبين المصدر، أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما لم تعرف دوافع ارتكاب الجريمة، حيث طوقت قوة أمنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".