لأسباب غير معلومة.. مجهولون يضرمون النار بمدرسة في الناصرية

شفق نيوز/ اقدم مجهولون جنوبي محافظة ذي قار، يوم الجمعة، على إحراق مدرسة الارتقاء الابتدائية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال معاون مدير تربية ذي قار، وصفي الإبراهيمي لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين اقدموا على اقتحام مدرسة الارتقاء والتي تضم معها ثانوية رمح الامة بمنطقة الكرماشية بقضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة وقاموا باحراق وتخريب ممتلكاتها من اثاث وسبورات ومرافق صحية".

وبين الإبراهيمي، ان "الأسباب لا تزال مجهولة لدى التربية بشأن هذا الفعل"، مؤكدا ان "الإدارة قامت بتحريك شكوى ضد الفاعلين حين التعرف عليهم، وسيتم تدوين إفادة الممثل القانوني التابع للمديرية امام محكمة تحقيق سوق الشيوخ يوم الأحد المقبل ".