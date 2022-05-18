لأسبابٍ غامضة .. مجهولون يغتالون مدنياً قرب بعقوبة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأربعاء، بأن مجهولين اغتالوا مدنياً بسلاح ناري، في قضاء الخالص، شمالي شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مسلحين مجهولين أطلقوا، النار من أسلحة رشاشة على شاب يستقل دراجة نارية ويبلغ من العمر ٣٥ عاماً قرب قرية (أبو تمر) شرقي قضاء الخالص، ١٥ كم شمالي شرق بعقوبة، مركز المحافظة، ما أدى إلى مقتله في الحال"، مبيناً أن "أسباب الاغتيال ما زالت مجهولة".

وأضاف المصدر أن "قوات الأمن حضرت إلى مكان الحادث واخلت الجثة إلى الطب العدلي فيما فتحت تحقيقا لمعرفة الجناة الذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

وتشهد العديد من مدن محافظة ديالى حوادث اغتيال مستمرة بسبب الثارات العشائرية أو دوافع إرهابية.