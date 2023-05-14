لأسباب غامضة .. شخص يقتل شقيقه طعناً بسكين جنوب شرق تكريت

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم الأحد، بمقتل شاب على يد شقيقه في اطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شخصا أقدم ليلة أمس على قتل شقيقه الشاب طعنا بسكين لاسباب غامضة في منطقة المجمع السكني باطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت".

واضاف ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بملابساته الغامضة".

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها في سامراء خلال الشهر الحالي بعد قتل أم لأبنها جراء خلاف عائلي مجهول.