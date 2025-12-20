لأسباب "غامضة".. اعتقال رئيس مركز حقوقي جنوب العراق

شفق نيوز- البصرة

اعتقلت القوات الأمنية في البصرة أقصى جنوب العراق، مساء اليوم السبت، رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي، بعد مراجعته أحد مراكز الشرطة في المحافظة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "العبادي تلقى إبلاغاً من مختار المنطقة، أُعلم فيه بأن مركز الشرطة يرغب في استحصال بعض المعلومات منه، وعلى هذا الأساس توجه إلى المركز بشكل طوعي، من دون أن يتم إخباره بوجود أي إجراء قانوني بحقه".

وأضاف المصدر أن "العبادي فوجئ، عند مراجعته مركز الشرطة، بوجود أمر قبض صادر من مديرية الأمن الوطني، ليتم على إثر ذلك اعتقاله واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقه".