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لأسباب صحية.. إعفاء قائد شرطة ميسان من منصبه

Category: أمـن

Date: 2021-12-29T17:13:21+0000
لأسباب صحية.. إعفاء قائد شرطة ميسان من منصبه

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ميسان، يوم الاربعاء، بإعفاء قائد شرطة المحافظة اللواء حسن السراي من منصبه بسبب تردي وضعه الصحي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن وزارة الداخلية أصدرت أمراً بإعفاء السراي من منصبه، بناء على طلبه، بعد تردي وضعه الصحي، وتعيين اللواء ناصر جميل الاسدي، القائد الأسبق لشرطة محافظة ذي قار، وكالة لمدة ثلاثة اشهر، لحين اختيار القائد الجديد.

يشار الى ان وزارة الداخلية أصدرت أمراً في 13 تموز/ يوليو 2021، بتكليف اللواء حسن هاشم راضي السراي بمهام قائد شرطة ميسان، خلفاً لقائد الشرطة السابق العميد عبد الخضر جاسم محمد.

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