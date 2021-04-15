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لإدانتهما بالترويج لأفكار صدام حسين ونشر صوره .. القضاء العراقي يحكم على شخصين

Category: أمـن

Date: 2021-04-15T10:44:02+0000
لإدانتهما بالترويج لأفكار صدام حسين ونشر صوره .. القضاء العراقي يحكم على شخصين

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الخميس، حكما بالسجن على متهمين تمت إدانتهما بالترويج لأفكار صدام  حسين ونشر صوره. 

وأبلغ مصدر قضائي وكالة شفق نيوز، بأن محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية أصدرت حكما بالسجن لمدة سنة واحدة بحق شخصين من اهالي مدينة الناصرية مركز المحافظة تمت إدانتهما بنشر صور الرئيس العراقي السابق صدام حسين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)". 

وبين المصدر، أن "قراري الحكيم صدرا استنادا لإحكام المادة 9 من قانون رقم 32 لسنة 2016 الذي ينص على حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية".

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