ليل مضطرب في ميسان.. نزاع عشائري وحرائق تطال محال ومنازل (صور وفيديو)

شفق نيوز- ميسان

شهدت محافظة ميسان جنوبي العراق، في وقت متأخر من ليلة الخميس، ثلاثة حوادث أمنية متتالية طالت مناطق متفرقة من المحافظة، وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

وقال المصدر، إن الحادث الأول تمثل باندلاع نزاع عشائري في قضاء الكحلاء، ما استدعى تدخل القوات الأمنية التي توجهت إلى موقع النزاع في محاولة للسيطرة على الموقف واحتواء التوتر.

أما الحادث الثاني، فتمثل باستهداف محل لبيع الملابس الرجالية في حي الشهداء من المحافظة بوابل من الرصاص، ما أدى إلى احتراق المحل بالكامل دون تسجيل إصابات بشرية، بحسب المصدر.

وفي حادث ثالث، أُبلغ عن اندلاع حريق داخل أحد المنازل في حي الشرطة، حيث تدخلت فرق الدفاع المدني وسيطرت على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وتنشر وكالة شفق نيوز صورًا ومقاطع فيديو توثّق تلك الحوادث وتُظهر آثار الحريق والأضرار المادية التي خلفتها.