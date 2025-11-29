ليل بغداد يهتز بأصوات غامضة.. توضيح أمني

شفق نيوز- بغداد

أوضح مصدر أمني، مساء اليوم السبت، طبيعة أصوات "الانفجارات" التي سمعت في جانب الرصافة من العاصمة العراقية بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الأصوات الانفجارية التي سُمعت في بغداد ليست ناجمة عن أي حادث أمني، وإنما عن ألعاب نارية أُطلقت خلال حفل فني مُقام في أحد المتنزهات ضمن جانب الرصافة.

وأشار المصدر إلى أن سماع دوي انفجارات متتالية أثارت حالة من القلق بين المواطنين في عدد من مناطق العاصمة لاسيما جانب الرصافة، مؤكداً أن الوضع آمن ولا توجد أي تهديدات أو حوادث مرتبطة بالأمر.