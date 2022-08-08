ليلة عاشوراء.. محاربو الشائعات يحذرون الزائرين في الكاظمية من "مغرضين"

شفق نيوز/ أجرى قسم محاربة الشائعات التابع لوزارة الداخلية العراقية يوم الاثنين، حملة توعوية بمناسبة احياء ذكرى عاشوراء في الكاظمية.

وذكر بيان للقسم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن هذه الحملة تأتي "تزامناً مع احياء ذكرى عاشوراء الحسين بهدف نشر الوعي الأمني والفكري بين الزائرين".

واضاف البيان؛ ان قسم محاربة الشائعات وهو تابع لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، قام بحملة توعوية للحد من مخاطر انتشار الشائعات ضمن منطقة الكاظمية ببغداد".

وأشار عناصر القسم الى ان "الاعلام المغرض والأبواق المأجورة تلجأ ومن خلال هكذا مناسبات بث اكبر عدد من الشائعات والأخبار الملفقة من اجل ان تخلق جو من الرعب والارتباك بين الزائرين.

واكد ايضاً على "ضرورة الالتزام بتوجيهات القوات الامنية المتواجدة هناك وعدم اخذ الاخبار الا من المواقع الرسمية التابعة للدولة".