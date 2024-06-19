ليلة صاخبة ببغداد.. اعتقالات في "تلخانات" وجثة مرمية واطلاق نار بسبب امرأة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإعتقال عدد من الأشخاص بينهم منتسب بوزارة الدفاع، في وقت تم العثور فيه على جثة شخص، في أحداث مختلفة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية ضبطت مكان (تلخانة) الخاص بلعب القمار والمراهنات، والقت القبض على 4 اشخاص مخالفين وضبط اجهزة تستخدم للعب ضمن منطقة الفناهرة في الباب المعظم وسط بغداد.

وفي حادث آخر، ألقت القوات الأمنية القبض على منتسب في وزارة الدفاع اقدم على اطلاق النار على دار أحد المواطنين والذي قام بتقديم شكوى عليه بسبب تهديده.

وقال المصدر الأمني، إنه بحسب المعلومات الواردة، فإن الحادث يعود نتيجة خلافات بين المنتسب والمواطن على (امرأة)، من دون الخوض بتفاصيل أكثر.

وفي حادث منفصل، أصيب سائق توصيل طلبات "دليفري" نتيجة حادث دهس من قبل عجلة مدنية، وقام بنقله الى مستشفى الشيخ زايد والتحفظ على الداهس ضمن شارع المشاتل في الاعظمية.

وعلى صعيد مواز، قال المصدر الأمني، إنه تم العثور على جثة شخص يتراوح عمره 15- 20 سنة مرمية ضمن أحد شوارع منطقة الثعالبة شرق العاصمة بغداد، مبيناً أن الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين بمناطق متفرقة من الجسم.

ولفت إلى تشكيل فريق عمل ومتابعة كاميرات المراقبة القريبة من الجثة، وتبين قيام أشخاص شقيقين الدخول بمشاجرة معه وطعنه واخذ الجثة ورميها.

وأضاف أنه تم الانتقال الى دار الجناة وتبين هروبهم الى جهة مجهولة.

وحول أسباب الحادث، قال إنها تعود لخلافات مادية، وأن الجناة معروفون من متعاطي المخدرات في المنطقة.

من جانبها القت مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة ب(قسم شرطة آلصدر الثاني ومركز شرطة الثورة) القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة (405) والمتهم بقتل شقيقته.

جاء ذلك اثر ورود معلومات بتواجده ضمن المنطقة ليتم نصب كمين محكم أدى إلى القاء القبض عليه

وعلى صعيد آخر القت مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة السابع القبض على عدد من المتسولين ضمن التقاطعات ضمن منطقة زيونة، ليتم ايداعهم التوقيف لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم