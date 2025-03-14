ليلة ذي قار تنتهي بانتحار شاب ووفاة آخر بصعقة كهربائية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الجمعة، بانتحار شاب في ظروف غامضة، وسط الناصرية، ووفاة آخر شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في الثلاثينيات من عمره، يسكن منطقة سومر وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، أقدم على الانتحار بإطلاق النار على رأسه داخل غرفته بظروف غامضة".

وبين أن "شرطة المدينة شرعت بفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته، ونقلت جثة الضحية للطب العدلي".

وأضاف المصدر، أن "شاباً آخر عمره دون العشرين عاماً، يسكن منطقة حي الشهداء في قضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار، توفي إثر صعقة كهربائية بعامود الكهرباء على الشارع العام في المنطقة".

ولفت المصدر إلى أن "قوة أمنية قامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".