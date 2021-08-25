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ليلة دامية في ذي قار: معركة بالسيوف والسكاكين

Category: أمـن

Date: 2021-08-25T19:04:15+0000
ليلة دامية في ذي قار: معركة بالسيوف والسكاكين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بسقوط عدد من الجرحى في معركة بين جارين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "معركة بين جارين في منطقة سومر وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بسبب خلاف سابق بينهما واستخدمت فيها السيوف والسكاكين"، لافتا إلى أن "المعركة سقط فيها ثلاثة جرحى وشهدت اقتحام احد المنازل من قبل أحد أطراف المعركة".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، فيما قامت باقتياد المتسببين بالحادث إلى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات التحقيقية".

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