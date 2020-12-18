ليلة حافلة بالحوادث المرورية في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الجمعة، بأن محافظة نينوى شهدت ليلة حافلة بالحوادث المرورية، بعضها عنيفة، بسبب الضباب الكثيف الذي يغطي عموم البلاد منذ يومين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان ما لا يقل عن 8 حوادث مرورية بينها 3 كانت عنيفة نوعاً ما، حدثت بسبب الضباب وانعدام الرؤية، وأغلب الحوادث كانت اما بخروج العجلات عن الطريق او السقوط في مطبات او الوديان المحاذية للطرق، خصوصاً الخارجية منها.

واضاف انه من بين الحوادث الثمانية، وقعت 4 منها في عدة مناطق جنوبي الموصل، وحادثان داخل مدينة الموصل، وآخران في الطريق المؤدي الى مناطق غرب نينوى طريق موصل – تلعفر.

واشار المصدر الى انه لم يتم تسجيل حالات وفاة في تلك الحوادث، سوى اصابات طفيفة لدى بعض سائقي العجلات مثل الكدمات والرضوض والجروح البسيطة.

وتشهد معظم مناطق البلاد منذ ليلة امس الاول ضباباً كثيفاً استمر الى اليوم الجمعة، ما تسبب بحوادث مرورية في مختلف المدن العراقية.