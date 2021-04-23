ليس الأول من نوعه.. تحرك رسمي لإيقاف نقل "كلية عسكرية" من محافظة عراقية

شفق نيوز / أكد محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، يوم الجمعة، تحرك إدارته بشكل رسمي، لإيقاف عملية نقل الكلية العسكرية من المحافظة.

وكانت وزارة الدفاع العراقية، قد عدلت عن قرار مشابه اتخذته في (8 أيلول 2020)، بعد أن أجرى محافظ ذي قار السابق، ناظم الوائلي، اتصالا هاتفيا مع رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عبد الأمير يار الله، حينها، لإلغاء ملف نقل الكلية العسكرية من المحافظة.

وذكر الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات وردت عن وجود حراك رسمي من بغداد بشأن الاستعداد لنقل الكلية العسكرية في ذي قار إلى مكان آخر"، لافتا إلى أن " إدارته اتصلت بالجهات النيابية كلجنة الأمن والدفاع، وقيادة أركان الجيش لبحث هذا الأمر".

وأضاف أن " أن "المحافظة لن تفرط بحقها في تواجد الكلية العسكرية لديها، وستعمل بكل قوة لإيقاف إصدار كتاب أمر نقلها إن وجد لمحافظة أخرى".