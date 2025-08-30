لواء 27 حشد شعبي.. كشف حقيقة التحرك المزعوم على الحدود السورية

شفق نيوز- بغداد

كشف مسؤولان أحدهم قيادي في الحشد، والآخر عضو بمجلس النواب العراقي، يوم السبت، حقيقة تحرك ألوية تابعة لهيئة الحشد الشعبي الحشد باتجاه الحدود السورية، لصد أي مخططات إرهابية.

وقال قيادي بارز في الحشد الشعبي، لوكالة شفق نيوز، إن الوية الحشد تخضع لاوامر القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي اي تحرك او تعديل في خطط ضبط امن المناطق الحدودية لا يتم إلا بموافقة وإيعاز من القائد العام، وبحسب ما تقتضيه المصلحة، وبالتالي لا يوجد اي تحرك من قبل اي قوات او لواء من الحشد الشعبي باتجاه الحدود السورية".

وبحسب القيادي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، فإن هناك اكثر من لواء من الحشد الشعبي تنتشر عناصره بالقرب من الشريط الحدودي السوري، وتخضع حركتها لخطط العمليات المشتركة وكل حسب مهامه وتوصيفه وترقيمه الرسمي المعتمد لدى الجهات المعنية".

يذكر أن لواء 27 هو أحد الوية الحشد الشعبي وكان يتبع منظمة بدر بزعامة هادي العامري، حيث أفادت تقارير إعلامية بأنه تحرك نحو الحدود العراقية السورية، بهدف تأمين الشريط الحدودي من هجمات إرهابية محتملة، تهدد أمن البلاد.

وتابع: "اللواء 27 يضم فوجين الأول ينتشر في منطقة ابراهيم بن علي، والآخر في منطقة الرضوانية، ومازال الفوجين في اماكنهم ومواقعهم المكلفين بضبطها ولم يتحركان خارج ضوابط التكليف الرسمي".

وزاد بالقول: "أسهم الحشد الشعبي مؤخراً بعمليات نقل نزلاء مخيم الهول باتجاه مخيم الجدعة، ما يعني ان قوات الحشد الشعبي لديها واجبات ومهام رسمية ملتزمة بحسب توجيهات القائد العام، لكن هناك من يحاول خلط الاوراق للاثارة وتأجيج الاوضاع"

من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، علاوي نعمة البنداوي، لوكالة شفق نيوز، أن "اعادة الانتشار مستمر من قبل القوات الامنية المشتركة سواء من قبل مقاتلي الجيش او الشرطة او الحشد الشعبي، على طول الحدود المشتركة بين العراق وسوريا"، مؤكداً أنها مؤمنة جدا من خلال توظيف مختلف التحصينات الامنية (كاميرات حرارية، سواتر ترابية، خنادق، كتل كونكريتية، وطائرات مسيرة، إلى جانب القوات الأمنية المشتركة".

ووفق البنداوي، فإن هناك ثلاثة خطوط دفاعية مشتركة تتوزع حسب مهامها وهي كالتالي: خط الصد الاول وتتواجد فيه قوات حرس الحدود، خط الصد الثاني ينتشر فيه مقاتلي وزارة الدفاع.

أما قوات الحشد الشعبي، فهي بحسب النائب، ضمن امتدادات خط الصد الثالث، وبالتالي أي انتشار او تحرك على الحدود يكون بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة.