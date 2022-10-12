لواء من الجيش وسيطرات "مفاجئة" في البصرة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوصول الفوج الثالث من الجيش العراقي، إلى البصرة، لنشر سيطرات مفاجئة في شوارع المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مهام الفوج الثالث، ستكون انتشار السيطرات المفاجئة، ويكون بأمرة قيادة عمليات البصرة"، لافتاً إلى أن "الوضع الأمني مستتب في المحافظة، والحديث عن توترات هناك غير صحيح".

وأضاف المصدر، أن "الوضع مستقر الآن في القصور الرئاسية بمحافظة البصرة، حيث مكان تواجد قوات الحشد الشعبي".

وشهدت محافظة البصرة التي تُعد رئة العراق الاقتصادية لما تمتلكه من خزين هائل من النفط والموانئ مؤخرا توترات أمنية تمثلت بانتشار المظاهر المسلحة في شوارعها.

وكان مصدر عسكري في البصرة، قد أفاد السبت الماضي، بأن لواءً من الجيش العراقي قد وصل إلى المحافظة الغنية بالنفط والتي تقع أقصى جنوبي العراق وذلك لتعزيز استقرار المحافظة، وتنفيذ بعض الواجبات الأمنية.

واتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على لسان مقرب منه حركة عصائب اهل الحق بزعامة المنشق عن التيار قيس الخزعلي بالوقوف وراء تلك التوترات، فيما دعا رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى بسط الأمن في المحافظة.