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لواء "اليوم الموعود" يقيم استعراضاً عسكرياً في النجف

Category: أمـن

Date: 2021-07-17T19:44:36+0000
لواء "اليوم الموعود" يقيم استعراضاً عسكرياً في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بتنظيم لواء "اليوم الموعود"، التابع للتيار الصدري استعراضاً عسكرياً في محافظة النجف.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "قوات اللواء نظمت استعراضاً عسكرياً وسط مدينة الكوفة بمحافظة النجف"، موضحاً أن "غايات واهداف الاستعراض لم تعرف حتى الآن".

واضاف، أن "الترجيحات تشير إلى أن الاستعراض بسبب قرب زيارة (يوم عرفة) حيث يستعد لواء اليوم الموعود للمشاركة الامنية في حمايتها".

ولواء اليوم الموعود أسسه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في أيلول من عام 2008 بهدف "مقاومة الاحتلال" الأمريكي للعراق

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