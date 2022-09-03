لواء الكورد الفيليين يؤمن طريق الزائرين الإيرانيين.. صور

شفق نيوز/ أعلن اللواء ١١٠ من الحشد الشعبي (لواء الكورد الفيليين)، يوم السبت، خطة تأمين طريق الزائرين الإيرانيين باتجاه محافظة كربلاء.

وقال آمر اللواء ظاهر حبيب المندلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من ٥٠٠ عنصر من لواء ١١٠، بالإضافة إلى آلاف العناصر من ألوية الحشد شاركوا بخطة تأمين طريق الزائرين الإيرانيين، بدءاً من حدود خانقين إلى نهاية حوض حمرين".

وأضاف المندلاوي، أن "الخطة تشمل مرافقة قوافل الزائرين ونشر دوريات مراقبة على طول الطريق الممتد من المنذرية إلى أطراف قضاء المقدادية"، مؤكداً أن "الخطة ستستمر لنهاية الزيارة الأربعينية، وبتنسيق منظم مع التشكيلات الأمنية".

وأبرم الجانبان العراقي والايراني اتفاقية وآلية لتنظيم دخول الزائرين بدفعات يومية ترافقها خطط أمنية وخدمية.

وبدأ الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى بالتوافد على مدينة كربلاء منذ مطلع الأسبوع الجاري استعداداً لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل بعد قرابة الأسبوعين.