لواء الكورد الفيليين يلاحق داعش في ديالى وضربات جوية تستهدف اوكار التنظيم

شفق نيوز/ نفذ لواء الكورد الفيليين بالحشد الشعبي في محافظة ديالى، يوم الاثنين، عملية تمشيط لأوكار وبؤر داعش في المحافظة، ضمن عمليات امنية شاملة انطلقت أمس بمشاركة قوات الجيش و7 الوية من الحشد.

وقال امر اللواء، ظاهر حبيب المندلاوي، لوكالة شفق نيوز، ان قطعات اللواء 110 للكورد الفيليين، نفذت عمليات تمشيط لمناطق اطراف قضاء خانقين وشمالي ناحية جلولاء، للحد من الهجمات التي يشنها عناصر داعش بين الحين والاخرى تستهدف القرى السكنية والقطعات الامنية.

وبين ان قوة من الفوج الثالث والاستخبارات وعمليات اللواء وقسم الامن في اللواء ١١٠ بالحشد، واصلت صباح اليوم، تأمين اطراف قرية الاصلاح شمالي ناحية جلولاء.

الى ذلك، شن الطيران الحربي سلسلة غارات وضربات استهدفت اهدافاً واوكاراً لداعش في مناطق ريف جلولاء الساخنة، وتمكن من تدمير عدة اهداف لفتح الطرق امام القوات الامنية والحشد الشعبي وتأمين الممرات من العبوات والالغام في الطرق الريفية والنيسمية.