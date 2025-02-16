"لواط تحت تهديد السلاح" وسارق لزوج والدته.. القبض على 3 متهمين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأحد، بالقبض على 3 متهمين في محافظتي البصرة والديوانية جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على عصابة في منطقة خور الزبير غربي البصرة، تتكون من متهمين اثنين يقومان بممارسة اللواط مع ضحاياهم بالقوة تحت تهديد السلاح، ومن ثم يقومان بابتزاز ضحاياهم إلكترونياً".

وفي الديوانية، أوضح المصدر، أن "شرطة المحافظة تمكنت من القبض على متهم سرق مبلغ 11 مليون دينار من زوج والدته و8 ملايين دينار من أحد الدور السكنية، كما سرق المتهم أجهزة موبايل ومفروشات وبطانيات من دور المواطنين والمحال التجارية".