لندن تنعى مواطنا بريطانيا قتل بالقصف الإيراني على أربيل

شفق نيوز/ قال السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن، يوم الأربعاء، إن مواطناً بريطانياً قتل في الهجوم الإيراني "المتهور" على مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وكتب السفير البريطاني على منصة "أكس"، منشوراً واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "أتقدم بأحر التعازي إلى عائلات جميع ضحايا الهجمات المتهورة التي وقعت يوم أمس، وبالأخص إلى عائلة المواطن البريطاني كرم ميخائيل. صلواتنا معكم خلال هذا الوقت العصيب".

وقام الحرس الثوري الايراني ليلة 15 كانون الثاني الجاري بالهجوم بالصواريخ الباليستية على مدينة اربيل وعدد من المناطق المدنية، وتشير آخر الاحصائيات الى ان خمسة اشخاص سقطوا ضحايا واصيب ستة اخرون بجروح، بالاضافة الى خسائر مادية كبيرة في بيوت المدنيين.