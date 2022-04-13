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لم يهنأ بما سرقه من أموال.. القبض على شاب قتل جدته في خانقين

Category: أمـن

Date: 2022-04-13T15:55:40+0000
لم يهنأ بما سرقه من أموال.. القبض على شاب قتل جدته في خانقين

شفق نيوز/ تمكنت القوات الامنية في خانقين، يوم الاربعاء، من القاء القبض على شاب قتل جدته يوم امس طعنا بالسكين وسرق مبلغاً مالياً من منزلها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الشاب دخل الى منزل جدته البالغة من العمر ٧٥ عاماً، وانهال عليها طعناً بالسكين ومن ثم نحرها وسرق أموالها وهرب".

واضاف ان "الشاب المدعو (ع. س) هو طالب مستمر في مسيرته الدراسية ولا يعاني من اي تخلف عقلي أو حالة نفسية، لكنه ارتكب الجريمة لاطماع مادية"، مشيرا إلى "العثور على مبلغ ٢٠ مليون دينار عراقي بحوزته".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني في ديالى بالعثور على جثة امرأة مقتولة داخل منزلها في خانقين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن السلطات الأمنية عثرت على جثة امرأة مقتولة داخل منزلها في حي رمضان في قضاء خانقين، مبيناً أن "المرأة تبلغ من العمر 75 عاماً وان أسباب الحادث لازالت مجهولة وقيد التحقيق".

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