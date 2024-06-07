لم يمتثلا للدورية.. إصابة طالب وشقيقه بطلقات نارية جنوبي كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة كركوك مساء يوم الجمعة، عن اصابة طالب جامعي وشقيقه أثناء قيادتهما دراجة بخارية بطلقات نارية جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "شقيقين أحدهما طالب جامعي ويدعى (م، م، ف) تولد 2003 وشقيقه مواليد 2005 أصيبا أثناء قيادتهما دراجة نارية حيث لم يمتثلا لأمر توقف من قبل دورية للنجدة حيث في حي دوميز جنوبي كركوك".

وأضاف المصدر أن "الطالب الجامعي أصيب بطلقة نارية في ساقه الأيمن وشقيقه مصاب بكدمات حيث ادعيا اثناء التحقيق ان دورية للنجدة كانت تطاردهم واطلقت النار عليهم".

وأوضح المصدر أن "المصابين يخضعان للعلاج في مستشفى كركوك وأن التحقيقات مستمرة لتحديد صحة معلومات الإصابة".